Yoga met PXL-directeur Ben Lambrechts

In Maaseik werden vanochtend vrachtwagen met patiënten naar het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen gebracht. "De verhuis van patiënten is perfect verlopen. We zijn er helemaal klaar voor om de mensen hier te verzorgen, ook al is het even emotioneel om ons oud ziekenhuis te verlaten," vertelt directeur Hans Ramaekers. Geen ambulances, maar wel vrachtwagens: "Die werden natuurlijk speciaal uitgerust en in ieder voertuig was ook een verpleegkundige of dokter aanwezig, indien nodig".