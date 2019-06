Johan Sauwens heeft zijn slag thuisgehaald in Bilzen. Na zijn klacht over de verkiezingsresultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, is hij vandaag de grote winnaar van de verkiezingen. Er is in Bilzen geen enkele coalitie mogelijk zonder de plaatselijke CD&V-lijst van Sauwens of de andere partijen zouden het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang moeten doorbreken. Johan Sauwens zit in een zetel. Hij is de nieuwe kingmaker en neemt op die manier wraak voor de anti-Sauwenscoalitie die het amper een half jaar volhield.