Zaterdagnacht schakelen we om naar zomeruur

Iedereen kan in het ziekenhuis belanden. Dat merkte ook Jeroen Ruysen, zelf paramedisch en verpleegkundig directeur van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. En nu ligt ie er als patiënt, na een sportletsel moet zijn knie geopereerd worden. Onze laatste aflevering over het leven in het Sint-Franciscusziekenhuis naar aanleiding van de Dag van de Zorg nu zondag. Met unieke beelden vanuit de operatiezaal.