Zelfs ongeval met blikschade zorgt voor enorme file op Noord-Zuid

Brent Spelmans, een student aan de UHasselt, voerde voor zijn masterthesis onderzoek naar ‘start-oranje’ waarbij verkeerslichten tussen het rode en groene licht even op oranje springen (zie reportage onderaan artikel). Maar volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts zal de doorstroming van het verkeer hierdoor niet vlotter verlopen. De student nodigde enkele proefpersonen uit om plaats te nemen in de rijsimulator, waarbij ze geconfronteerd werden met kruispunten waar eerst twee seconden oranje licht verscheen alvorens het groen werd. Het onderzoek toonde een tijdswinst van 1,1 seconde aan. Het doel van die oranje overgangsfase is dat het de bestuurders alert moet maken op het nakende vertrek, waardoor de doorstroming vlotter zou kunnen verlopen. In enkele Europese landen, waaronder Duitsland, wordt het ‘start-oranje’ al gebruikt. In het Vlaams Parlement vroeg Lode Ceyssens aan minister Weyts nader te onderzoeken of deze overgangsfase ook op draagvlak in Vlaanderen zou kunnen rekenen. Ceyssens benadrukt wel dat de verkeersveiligheid te allen tijde moet primeren op een vlotte doorstroming. Indien die niet gewaarborgd kan worden, is het ‘start-oranje’ voor hem geen optie. Minister Weyts kijkt naar studies in het buitenland en beslist om in Vlaanderen geen onderzoek te voeren naar het ‘start-oranje’. Volgens hem wordt de wachttijd voor het licht niet korter, omdat het minder lang groen zal zijn.