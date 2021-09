Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de fietspaden aan de Luikersteenweg in Lommel vernieuwen. Over een afstand van 300m tussen de Sint-Lucasstraat en de Boskantstraat worden de fietspaden in asfalt aangelegd, ook op de brug over het kanaal. De werken starten op 7 september en nemen een tweetal weken in beslag. AWV zal in Lommel de fietspaden vernieuwen aan weerskanten van de Luikersteenweg, tussen de Sint-Lucasstraat en de Boskantstraat. De bestaande fietspaden in beton worden over de volledige zone verwijderd en vervolgens heraangelegd in asfalt, ook op de brug over het kanaal. Ter hoogte van de Sint-Lucasstraat wordt het fietspad in betonstraatstenen eveneens door een fietspad in asfalt vervangen. Beurtelings verkeer buiten spitsuren De werken starten morgen en duren een tweetal weken. De uitvoering gebeurt in twee fases: het fietspad wordt in elke rijrichting om beurt vernieuwd. De aannemer werkt enkel buiten de spitsuren, tussen 9 en 16 uur. Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en blijft de hinder voor de weggebruiker beperkt. Fietsers en voetgangers kunnen de werken in beide richtingen passeren via het fietspad aan de overzijde. Gemotoriseerd verkeer op de Luikersteenweg kan de werken beurtelings voorbijrijden met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Meer veiligheid en fietscomfort Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden, dat vraagt de nodige investeringen. “Vanuit het relanceplan voorzie ik extra investeringen in fietsinfrastructuur. Dit jaar voeren we verspreid over heel Limburg zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren”, aldus minister Peeters. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt.” Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.