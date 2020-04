Zieken stellen bezoek aan huisarts uit

De Belgische kinderartsen trekken aan de alarmbel: ze merken dat ouders met zieke kinderen niet naar de spoeddienst durven, uit schrik dat ze daar het coronavirus op lopen. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen wel de juiste zorgen krijgen. Daarom doen de kinderartsen in ons land een duidelijke oproep: stel de zorgen van uw kind niet uit en contacteer een dokter. Recent verschenen in de pers enkele zeldzame berichten over kinderen die in Europa of elders overleden aan COVID-19. "Dit raakt ons uitermate diep. Maar we moeten benadrukken dat deze zeldzame gebeurtenissen in overeenstemming blijven met de feitelijkheid dat COVID-19 bij kinderen in de regel een mild verloop kent. En daarnaast mogen we niet vergeten dat er elk jaar ook aan griep en andere virale infecties kinderen overlijden, zij het eveneens zeer zeldzaam," staat er in de oproep van de Belgische kinderartsen te lezen. COVID-19 bij kinderenMet het bericht willen de pediaters benadrukken dat een ernstige infectie door COVID-19 bij kinderen zeer zelden voorkomt. COVID-infecties bij kinderen verlopen in de overgrote meerderheid asymptomatisch of heel mild, en zijn beduidend minder ernstig dan bij volwassenen. Koorts, hoest, keelpijn, spierpijn (griepachtige klachten) en diarree kunnen voorkomen, maar zelden is daarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk. "Bij milde koorts en beperkte klachten kan men als ouder een koortswerend middel zoals paracetamol toedienen. Bent u als ouder ongerust omdat uw kind ernstigere symptomen vertoont (bijvoorbeeld kortademigheid of sufheid), neem dan onmiddellijk contact op met uw huis- of kinderarts, ook als het kind geen koorts heeft. Een meer uitgebreide lijst met alarmerende klachten en symptomen (- redenen om een arts te contacteren -) kan u ook terugvinden op de website van Kind en Gezin, deze lijst geldt overigens voor alle infecties bij kinderen," schrijven de kinderartsen. "Contacteer kinderarts bij ongerustheid"In de brief roepen de kinderartsen op om bij ongerustheid meteen een huisarts, kinderarts of de diensten kindergeneeskunde in de ziekenhuizen te contacteren. "Men kan dan samen met u kijken of er nood is om met uw kind naar de raadpleging of het ziekenhuis te komen. Moest u de arts niet kunnen bereiken, en u bent ongerust, dan kan u met uw kind naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis komen.Wij zijn er om u en uw kind te helpen." "Stel ziekenhuisbezoek niet uit"Tenslotte, een belangrijke boodschap betreffende kinderen met chronische ziekten of kinderen met nieuwe acute problemen: in alle ziekenhuizen en de private kinderartsenpraktijken werken de artsen doorheen de volledige organisatie met volledig gescheiden circuits voor COVID-19. "Veilige zorg is dus gegarandeerd ook voor patiënten met gezondheidsproblemen die niets te maken hebben met COVID-19. Indien uw kind een belangrijk probleem heeft, stel dan het zoeken van medische hulpverlening niet uit."