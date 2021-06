Ziekenhuis Oost-Limburg gaat verpleegkundigen opleiden met Virtual Reality

Pukkelpop gaat dus wel door. Als de coronacijfers dat toelaten, tenminste. Het Overlegcomité zit vandaag samen over extra versoepelingen, die vanaf 1 juli ingaan. Maar dat zou wel eens vervroegd kunnen worden, omdat de cijfers een dalende trend vertonen. Experts zijn voorzichtig, en delen de hoerastemming voorlopig niet. "Het zomereffect in de cijfers mogen we niet overschatten," vindt biostatisticus Geert Molenberghs. Als we de cijfers van vandaag vergelijken met die van exact één jaar geleden, doen we het een pak slechter. Het aantal besmettingen ligt vijf keer zo hoog en er liggen ook dubbel zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis op dit moment.