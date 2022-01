Ziekenhuis Oost-Limburg op het ergste voorbereid door oprukkende omikronvariant

door Tine Oyen

In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk houden ze hun hart vast voor wat komen gaat. Het aantal besmettingen neemt fors toe door de oprukkende omikronvariant en de ziekenhuisopnames stijgen lichtjes. ''Het is nog koffiedik kijken wat het uiteindelijk gaat geven, maar de boosterprik is een hulpmiddel,'' dat zegt Griet Vander Velpen medisch directeur van het ZOL. Ook is het afwachten in welke mate de omikronvariant impact gaat hebben op de personeelsuitval in he ziekenhuis.