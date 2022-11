Ziekenhuis Oost-Limburg telt 350 prematuurtjes per jaar

Limburgs gedeputeerde van Milieu en Klimaat, Onderwijs, Veiligheid, Waterbeheer en Mobiliteit Bert Lambrechts neemt op doktersadvies rust, minstens tot en met 1 januari 2023. Naar eigen zeggen, ging de gedeputeerde in het rood, en negeerde hij alle signalen die aantoonden dat het niet goed ging met zijn gezondheid. Gedeputeerde Igor Philtjens neemt zijn dossiers over. "Er zijn zoveel clichés over politiek; dat het topsport is, dat je olifantenvel moet hebben, dat het een bikkelharde wereld is. Dat klopt ongetwijfeld, maar dat geldt voor zowat elke andere job die je met hart en ziel wil uitoefenen. Het is gewoon een feit dat ik in het rood ben gegaan en te lang alle signalen heb genegeerd. Mijn arts heeft mij met de neus op de feiten moeten drukken. Op zijn advies zal ik mijn activiteiten drastisch moeten terugschroeven. Het leven, mijn familie, mijn vrienden en mijn politieke loopbaan zijn mij te dierbaar om nu nog alle waarschuwingen naast mij neer te leggen. Tijdens deze periode zal gedeputeerde Igor Philtjens mijn dossiers behartigen voor de provincieraadszittingen van 23 november en 14 december en bij de beleidstoelichting op 6 december. Mijn kabinetsmedewerkers en de administratie staan in voor de verdere opvolging van de dossiers," laat gedeputeerde Lambrechts weten in een persbericht.