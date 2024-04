Al ruim 26.000 Limburgers vonden sinds de invoering in 2021 al de weg naar een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog in de eerstelijnszorg. Onder hen 8100 Limburgse kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Wie hulp zoekt via een geconventioneerde psycholoog betaalt vanaf de tweede sessie 11 euro remgeld, de eerste consultatie is zelfs gratis. De drempel om hulp te zoeken wordt kleiner. Volgens ondervoorzitter van Vooruit, Funda Oru, zijn de cijfers bemoedigend voor onze provincie. Want zo wordt het taboe rond mentaal welzijn doorbroken.