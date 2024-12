Ziekenhuizen waarschuwen: we staan aan de rand van een zorgcrisis

door Wout Hermans

De Belgische ziekenhuizen waarschuwen voor een grote crisis in de zorgsector. In een nieuw rapport trekt de vereniging van ziekenhuisdirecteurs andermaal aan de alarmbel, omwille van de vergrijzing, financiële problemen in de ziekenhuizen en de personeeltekorten in de zorg. Eric Christiaens, directeur van het AZ Vesalius in Tongeren en voorzitter van de vereniging van ziekenhuisdirecteurs, vraagt dan ook aan de overheid om het zorgmodel zo snel mogelijk te hervormen. Anders kunnen ziekenhuizen in nabije de toekomst geen kwaliteitsvolle zorg meer aanbieden, klinkt het.