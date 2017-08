Zijn kilometerbordjes langs snelwegen nog nodig?

Van zondag 13 augustus (00u00) tot en met woensdag 16 augustus (04u30) gebeuren er grootschalige moderniseringswerken op het 25 km lange spoortraject tussen Hasselt en Tongeren. Tijdens dit verlengde werkweekend is er geen treinverkeer mogelijk en rijden er vervangbussen van NMBS. Verspreid over de verschillende werven op het traject tussen Hasselt en Tongeren werken vanaf zondag een 50-tal mensen permanent (dag en nacht) voor de vernieuwing van de spoorlijn 34. Hierbij worden er ook verschillende werktreinen en tal van werfkranen ingezet. Infrabel combineert tijdens dit marathonwerkweekend van 72 uur zoveel mogelijk werken met het oog op een verdere verhoging van de veiligheid, kwaliteit, stiptheid en comfort van het treinverkeer. De totale investering voor deze moderniseringswerken bedraagt ongeveer 4 miljoen euro. Door de werken is er van zondag tot en met dinsdag geen treinverkeer mogelijk tussen Hasselt en Tongeren. In beide richtingen rijden er vervangbussen van NMBS met haltes in de stations/stopplaatsen Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Tongeren. De uurregeling van de bussen is afgestemd op die van de treinen en is vooraf aangekondigd in de betrokken stations en op de website www.nmbs.be .