- Pukkelpop trekt de stekker uit de ticketverkoop en schort de werken op het festivalterrein op. De organisatoren vragen meer uitleg aan de overheid over de voorwaarden die worden opgelegd om het festival te organiseren. - Limburg bereid zich voor op mogelijk nieuwe wateroverlast. Dit weekend worden weer regen en onweders voorspeld en vooral in het Demerbekken is de waterstand nog hoog.- De nachtmerrie van iedere vakantieganger wordt werkelijkheid voor een inwoner van Genk. Terwijl hij een weekje aan zee is, richten inbrekers een ware ravage aan in zijn woning.- Racing Genk start de nieuwe voetbalcompetitie met torenhoge ambities. Van bij de eerste speeldag gaat de club resoluut voor de titel.- En in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen arriveert een zwaarlijvige poema.