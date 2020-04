Zo moet je een mondmasker zeker niet dragen

Er zijn de afgelopen 24 uur 266 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd in België, 87 in de ziekenhuizen en 178 in de woonzorgcentra. 1 persoon overleed thuis of elders. In de woonzorgcentra gaat het in 87 % van de gevallen om vermoedelijke overlijdens door het coronavirus. In totaal zijn nu 6.262 mensen overleden, zegt viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum. In de ziekenhuizen zijn 263 nieuwe patiënten opgenomen. Er liggen momenteel 4.765 patiënten in het ziekenhuis, dat is een daling van 231. Op intensieve zorgen liggen nu 1.020 personen, een daling van 59. 733 patiënten worden beademd, dat zijn er 44 minder dan de dag voordien. 432 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Sinds het begin van de uitbraak op 15 maart, zijn er al 9.434 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. In België zijn de afgelopen 24 uur 933 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 41.889 bevestigde gevallen van besmetting in ons land. “Ondanks het feit dat we nog altijd veel overlijdens gerapporteerd krijgen, lijkt de piek achter ons te liggen”, zegt Van Gucht. Die piek tekende zich af rond 12 april. Het teruglopen van het aantal overlijdens is zowel merkbaar in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra, volgens de viroloog. Heel wat van de overlijdens in de woonzorgcentra dateren bovendien van enkele dagen tot een week geleden. “Daarom dat de mortaliteitscijfers daar voorlopig nog hoog blijven”, aldus Van Gucht.