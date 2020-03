Zo reageren de Limburgers op de nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis

Alle recyclageparken zijn deze namiddag dichtgegaan. Dat is een beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Vanmorgen stonden lange rijen auto's aan de Limburgse containerparken. Het is duidelijk dat mensen nog snel van hun afval af willen, voor het land in volledige lockdown gaat. Velen zitten thuis en ruimen op of werken in de tuin om hun tijd nuttig door te brengen. Alle recyclageparken gaan dus dicht. Het is gewoon onveilig om ze open te houden in verband met de veiligheid en de verspreiding van het coronavirus. De gewone huisafvalophaling komt voorlopig niet in het gedrang, klinkt het.