Met een zwakke pot voetbal tussen gastland Qatar en Ecuador is het Wereldkampioenschap voetbal op gang getrapt. Woensdag is het de beurt aan de Rode Duivels. In ons WK-programma Christiaens & Company blikte ex-international Nico Claesen al vooruit. En opvallend, de Maaslander is zeer positief over onze Duivels. Sterker nog, hij verwacht dat de Belgen de wereldtitel gaan pakken.