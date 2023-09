Zo zag u de Limburgse wolf nog nooit: bioloog Frederik Thoelen maakt unieke beelden

door Tom Kums

We beginnen ons nieuws met unieke, close-up beelden van de Limburgse wolf. Bioloog Frederik Thoelen uit Diepenbeek kon één van de Limburgse wolvenwelpen spotten in de buurt van een rendez-vousplaats waar de jonge welpen verzamelen. De welpen zijn nu een vijftal maanden oud en laten zich op die leeftijd wel vaker zien bij daglicht. De camera van Thoelen kon de welp een half uur lang ongestoord filmen. Het dier naderde zelfs tot op een drietal meter. En dat is zeer uitzonderlijk want de wolven benaderen geen mensen. De bioloog was dan ook gecamoufleerd en verborgen opgesteld, hij had de wind in de goede richting en moest engelengeduld aan de dag leggen om dit resultaat te bereiken. Het leverde deze prachtige beelden op.