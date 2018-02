Zo ziet het station van Hasselt er straks uit

Het busverkeer in onze provincie is ernstig verstoord door een spontane staking van de chauffeurs in Genk. De medewerkers zijn ontevreden met de verlofregeling. In Genk reden deze voormiddag geen bussen uit. De staking was voelbaar van Hasselt tot Maasmechelen. Directie en vakbonden zitten momenteel rond de tafel, voorlopig zonder oplossing.