ZOL doet eerste hartoperatie in Limburg via lies

Maart staat in het teken van de 'VeggieChallenge', oftewel: een maand lang minder vlees en meer plantaardig eten. De stad Hasselt roept haar inwoners alvast op om de uitdaging aan te gaan. Wie deelneemt, maakt kans op één van de 500 gratis vegan foodboxen voor 2 personen met lokale, korte keten ingrediënten. Ook organiseert de stad enkele workshops en lezingen. Dertig dagen lang gezonder en bewuster eten. Dat is de VeggieChallenge. Wie deelneemt aan de VeggieChallenge kiest zelf z’n doel: een maand volledig vegan/veggie of een aantal vlees- en visvrije dagen in de week. Elke deelnemer ontvangt online tips, inspiratie, weekmenu’s, kindvriendelijke recepten, en boodschappenlijstjes ter ondersteuning. "Als stadsbestuur willen we zo veel mogelijk Hasselaars overtuigen om deel te nemen", zegt schepen voor Korte Keten, Klimaat en Dierenwelzijn Nele Kelchtermans. "Veggie is niet alleen lekker en gezond. Je maakt ook een positief verschil voor het milieu en spaart heel wat dierenlevens. In tegenstelling tot wat sommige mensen misschien wel denken, boet je zeker niet aan smaak in. Vorig jaar kregen 5 Hasseltse horeca-zaken nog een Belgian Vegan Award. Dat toont aan dat je ook met plantaardige voeding topgerechten kan maken. De aandacht voor deze keuken groeit en als stad vervullen we daarin een voortrekkersrol." 500 vegan foodboxenOm zoveel mogelijk Hasselaren te overtuigen om deel te nemen aan de VeggieChallenge deelt stad Hasselt vegan foodboxen voor 2 personen uit aan de eerste 500 Hasselaren die zich registreren op de website hasselt.be/veggiechallenge. "Je kan kiezen tussen twee gerechten: portobello-burger of een stoofpotje", gaat schepen Nele Kelchtermans verder. "Deze boxen zijn samengesteld met korte keten ingrediënten afkomstig van lokale landbouwers en producenten. We werken hiervoor samen met De Buurderij Runkst en Merwt. Zo slaan we twee vliegen in één klap. De Hasselaar kan relatief eenvoudig een vegan maaltijd koken aan de hand van een lekker recept en een complete ingrediëntenbox. Tegelijk maken ze kennis met korte keten producten."