ZOL in Genk is laatste Limburgse ziekenhuis dat reguliere intensieve zorg volledig hervat

Wie aan hooikoorts lijdt, heeft het vast gemerkt: op dit moment zijn er extreem veel pollen in de lucht. Hooikoortspatiënten die allergisch zijn aan graspollen, hebben de laatste dagen ontzettend veel last. Ze moeten non-stop niezen, snuiten, hoesten en hebben last van tranende of jeukerige ogen. En het slechte nieuws is dat dat nog even zo gaat blijven.De concentratie graspollen in de lucht ligt momenteel extreem hoog. Door het frisse voorjaar en de hevige regenbuien, staan veel grassen nu tegelijk in bloei. En die bloeiende grassen laten flink wat pollen los. Bovendien zijn de boeren volop bezig met het maaien en keren van de grassen waardoor er extra pollen losgeschud worden. Voor de mensen die gevoelig zijn voor graspollen is de situatie zeer ongunstig. De komende dagen komt daar ook geen verandering in omdat het warme, droge en vrij zonnige weer blijft aanhouden. In juli zal de piek wel voorbij zijn, maar bloeien nog altijd bepaalde grassoorten. Ook de kruiden, zoals de zuring en weegbree, bloeien in mei, juni en juli en kunnen bij sommige mensen klachten veroorzaken. De pollenconcentraties van deze plantensoorten blijven wel beduidend lager dan die van gras. In de tweede helft van juli en in augustus kan ook de bijvoet klachten veroorzaken.Ongeveer een miljoen Belgen krijgen allergische klachten van stuifmeel van grassen. Hieronder enkele tips om de klachten te verminderen:Gebruik op tijd (preventief) hooikoortsmedicatie.Douche voor het slapen gaan om pollen uit het haar te wassen en kussens schoon te houden.Was kleding regelmatig en droog deze niet in de buitenlucht.Houd ramen en deuren gesloten of gebruik pollenwerende horren.Gebruik een zonnebril. Hierdoor komt het stuifmeel minder makkelijk in de ogen.Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht.Draag ook buiten een mondmasker op zonnige dagen.