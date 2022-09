Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld bij een vogelhandelaar in Bocholt. Begin januari werd er bij hetzelfde pluimveebedrijf ook al vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding tegen te gaan, worden alle vogels en pluimvee die nog aanwezig zijn, een van de komende dagen geruimd. Het is het FAVV, Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, die de vaststellingen heeft gedaan. Volgens het Agentschap gaat het hoogstwaarschijnlijk opnieuw om een besmetting door wilde vogels. In een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf geldt er een ophokplicht voor alle soorten gevogelte.