ZOL moet reguliere zorg opschorten door forse stijging coronapatiënten

Eén op tien vrouwen heeft endometriose, dat is een gynaecologische aandoening waarbij er een abnormale groei is van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder. Enkele symptomen zijn bijvoorbeeld hevige pijn in de onderbuik of een branderig gevoel ervaren bij het plassen. Om endometriose onder de aandacht te brengen, lanceert gynaecoloog Jasper Verguts een campagne, want vroege opsporing is belangrijk. De 23-jarige Keytama Surinx uit Halen heeft ook endometriose, maar wachtte lang om met haar klachten naar de dokter te stappen. Ze roept tieners en leeftijdsgenoten op om jaarlijks bij een gynaecoloog op controle te gaan.