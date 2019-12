ZOL neemt ziekenhuis Maaseik volledig over

Psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden heeft vandaag een nieuwe afdeling geopend waar volwassenen met een ernstige psychiatrische crisis intensief en één op één begeleid worden. De gesloten, acute opname-afdeling mét begeleiding is een primeur voor Limburg en hoort bij de pilootprojecten in Vlaanderen. Een mens in nood, laat je niet alleen. Dat is het aanvoelen in Sint-Truiden.