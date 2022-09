ZOL pakt uit met ambitieus masterplan: groen ziekenhuis aan de rand van een nationaal park

De 40 jobs die bij Bruno's verloren gaan door de nachtelijke sluiting zijn een rechtstreeks gevolg van de energiecrisis die door Poetin is uitgelokt als oorlogswapen. Eerder moesten ook al frituren, bakkers, slagers en andere ondernemers in Limburg hun deuren sluiten. En bij Aperam, het grootste bedrijf in Limburg staan honderden werknemers in tijdelijke werkloosheid omdat de productie in de fabriek in Genk grotendeels is stilgelegd. En dat het met de oorlog helemaal de verkeerde kant uitgaat, weet ook oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes. In ons middagnieuws zei Claes dat Poetin niet langer oorlog voert met Oekraïne maar met het hele Westen. En erger nog: hij heeft nu echt de weg vrijgemaakt voor de inzet van kernwapens, zegt Claes.