ZOL trekt aan alarmbel: 24 nieuwe COVID-patiënten dit weekend

Yves Smolders, uitbater van discotheek Versuz in Hasselt, is bereid om enkel gevaccineerden toe te laten in zijn danstempel. Dat zegt hij in een gesprek met TV Limburg. Hij volgt daarmee minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke die extra maatregelen wil in het nachtleven nu de coronacijfers sterk toenemen. Zo wil hij enkel gevaccineerden toelaten in discotheken, met zelfs een extra test. Maar dat laatste ziet de sector zelf niet zitten.