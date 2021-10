Op World Veggie Day komt Hogeschool PXL met stevig nieuws. Vanaf dit academiejaar vind je in hun restaurants enkel nog een plantaardige, CO2-neutrale versie van de hamburger. "Minstens even lekker en super klimaatvriendelijk", zegt Rudy Rampelberg, hoofd van PXL-Catering. "Maar dat is niet alles: de vleesgrill gaat defenitief op slot". En ook voor de klassieke videe en bolognaisesaus, wordt vanaf nu een vegetarisch alternatief voorzien. "Voor ons een evidente keuze", vertelt Rudy Rampelberg, hoofd van PXL-Catering. "Er was reeds geruime tijd een mooi ‘veggie en vegan’ aanbod in een aparte hoek van onze restaurants. Maar nu gaan we een stap verder en willen we al onze studenten en docenten bewust maken van de klimaatimpact van hun voedingskeuze. En dat is nodig. Want vandaag is de voedingsproductie en daar bijhorende consumptie verantwoordelijk voor meer dan 20% van de totale CO2 uitstoot." Meer woke"Wij zagen de voorbije jaren hoe de vlees-en visgrill stelselmatig achteruitging. Maar liefst met 30 procent", gaat Rampelberg verder. "Gelijklopend steeg de interesse van onze studenten voor ‘veggie en vegan’. Studenten zijn nu eenmaal meer ‘woke’. Dus hebben we dit academiejaar besloten om onze grill te sluiten. Drastisch. Ik weet het. En als blijkt dat er massaal protest komt, zullen we ook niet aarzelen om de studenten hun steak terug te geven. Klant is koning. Maar we gaan het wel proberen." De volgende stap is samenwerken met lokale boeren. De PXL wil inzetten op korte keten. In samenwerking met de firma Greenway gaan ze de rest-uitstoot van het gerecht 100% compenseren via hun ‘Carbon offset programma’. "Op deze manier besparen we gemiddeld 2 tot 5 kg CO2-uitstoot per portie."Twee euro deals voor veggie"De communicatie naar onze studenten en docenten wordt evenwel zeer belangrijk", vertelt Rampelberg. "Zeker in het begin van een academiejaar. In onze restaurants is er een groot aanbod en dat veroorzaakt bij onze bezoekers heel wat keuzestress. Ook voor de ‘future proof’ gerechten. Daarom gaan we deze gerechten in de kijker plaatsen en regelmatig aan een zeer voordelige prijs aanbieden. Herinner u de 2 euro-acties van de fastfoodketens. Wel, die gaan wij ook doen. Twee euro deals voor ‘vegan en veggie’. De portemonnee van een student kan nogal eens doorslaggevend zij. Maar goed, door deze economische ingreep hopen wij onze consument te kunnen motiveren om voor een klimaatvriendelijk gerecht te kiezen."