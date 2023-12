Noorderhart Mariaziekenhuis heeft in Vlaanderen het laagst aantal episiotomies, beter bekend als 'de knip'. Dat blijkt uit het rapport van 2022 over bevallingen. Jaarlijks verzamelt het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) gegevens en trends van Vlaamse kraamklinieken, waaronder het aantal bevallingen, complicaties, keizersneden, inleidingen, episiotomies, doorverwijzingen naar neonatale centra, enz.. In het rapport van 2022 springt de gynaecologie-verloskundige afdeling van Noorderhart Mariaziekenhuis er positief uit, met indrukwekkende resultaten: slechts 16,1% episiotomies, vergeleken met het Vlaamse ziekenhuisgemiddelde van 37,1% bij vaginale bevallingen in ziekenhuizen met minder dan 1000 bevallingen, of 13,4% van alle bevallingen. "Deze uitstekende cijfers zijn te danken aan ons geweldige team, bestaande uit het bevallende koppel, vroedvrouwen en gynaecologen. Bij een aantal bevallingen gebruiken we ook onze STAN-monitoring. Hierdoor kunnen we met meer vertrouwen het welzijn van het kind tijdens de uitdrijving bewaken.," legt Dr. Annick Corremans, gynaecoloog bij Noorderhart Mariaziekenhuis, uit. Het ziekenhuis behaalt ook brons voor bevallingen met een zuignap, staat op de vierde plek voor het laagste aantal keizersneden, heeft het vierde laagste inductiecijfer en pakt de derde plaats voor het hoogste aantal bevallingen zonder hulp.