Zolderse huisarts trekt aan alarmbel

In Voeren heeft het gemeentebestuur een eerste griepvaccinatieronde uitgevoerd. Voeren, dat grenst aan de provincie Luik, is zwaar getroffen. Daarom is het belangrijk dat risicopatiënten al zeker gewapend zijn tegen de griep. Want een combinatie van corona en de griep is uit den boze voor hen. Voor het vaccinatieteam is het meteen ook een goede test voor als er straks een vaccin tegen COVID-19 is. In Voeren is er maar één huisarts, daarom werd de eerstelijnszorgzone Zuid-West Limburg ingeschakeld voor de organisatie.