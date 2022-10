In de wandelgangen bij de drie coalitiepartijen in Sint-Truiden wordt de naam van Ingrid Kempeneers steeds nadrukkelijker genoemd als de nieuwe burgemeester. Eerder deze week meldde TV Limburg al dat Kempeneers in pole position ligt om burgemeester te worden. Ze was al waarnemend burgemeester tijdens de schorsing van Veerle Heeren. Op het einde van die zes maanden zei ze in een interview met onze redactie dat ze graag voor een langere periode burgemeester zou willen zijn. Kersvers waarnemend burgemeester Hilde Vautmans wil alvast zo snel mogelijk uit de politieke impasse geraken. Dat zei ze in ons middagnieuws. Vautmans is zelf geen kandidaat om de rest van deze legislatuur burgemeester te worden. Ze verkiest om Europees parlementslid te blijven. Haar partijgenoot Pascy Monette blijft OCMW-voorzitter. En dus kijkt iedereen naar Ingrid Kempeneers.