Zondag picknicken op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren, gemeente voorziet omleiding

Deze middag is een 76-jarige man uit Tongeren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de N74 richting Zonhoven. De politie is ter plaatse. Een rijstrook is afgesloten voor alle verkeer. Om tien voor twaalf gebeurde er een rijdende kop-staart botsing op de N74 Richting Hasselt in Zonhoven tussen een tractor met aanhangwagen en een vrachtwagen. De bestuurder van de tractor, een 76-jarige man uit Tongeren, raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. De bestuurder van de vrachtwagen, een 50-jarige man uit Maldegem, raakte lichtgewond.