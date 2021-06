Hevige onweersbuien met felle regenval hebben op verschillende plaatsen in Limburg voor wateroverlast gezorgd. Lanaken is voor de tweede keer getroffen deze week, daar liepen meer dan 100 kelders en garages onder. Maar ook Bilzen, Zutendaal, Tongeren, Wellen, Borgloon en Kortessem kregen het zwaar te verduren. In Sint-Truiden is gisterenavond het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Ook deze ochtend zorgden aanhoudende regenbuien voor overlast. Onder andere de ochtendspits tussen Oudsbergen en Genk verliep zwaar door ondergelopen wegen. Opnieuw hebben felle onweersbuien voor overlast gezorgd op verschillende plaatsen in onze provincie. Op sommige plekken viel 70 tot 80 liter water per vierkante meter. In Limburg gold gisterenavond en een stuk van de nacht code oranje. De brandweerzones werden overstelpt met oproepen van ondergelopen kelders en straten die blank stonden. Onder andere in de brandweerzone Zuid-West-Limburg werden op verschillende plaatsen zandzakjes uitgedeeld en werden straten afgesloten. Brandweerzone Oost-Limburg De brandweerzone Oost-Limburg kreeg gisterenavond bijna 400 oproepen binnen van wateroverlast. Vooral in Genk waren er veel problemen. Ook Houthalen-Helchteren werd zwaar getroffen door de stortbuien. Onder andere uit de omgeving van de Koolmijnlaan, Meulenberg, Houthalen-Oost en in het centrum van Houthalen kwamen er veel noodoproepen binnen. Sint-Truiden Ook Sint-Truiden werd zwaar getroffen door het hevige onweer. De Truiense gemeenteraad werd vroegtijdig opgeschort omdat de binnenstad onder water stond. Onder andere het erfgoeddepot op de GAZO-site en de kelders van het administratief centrum liepen onder. Ruim 100 meldingen liepen binnen bij de brandweer. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. De brandweer Zuid-West-Limburg kreeg in totaal zo’n 300 meldingen te verwerken van wateroverlast in de regio. Wellen In Wellen kwamen verschillende gewestwegen blank te staan door de hevige regenval. Op meerdere plaatsen kregen de rioleringen het water niet verwerkt. Ook burgemeester Els Robeyns werd getroffen door het noodweer. Haar kelder liep onder en het regenwater stroomde via het plafond en de lampen haar woonkamer binnen. Lommel Ook delen van Lommel kregen te kampen met wateroverlast. In Heide Heuvel staat een deel van de Lorkstraat blank. Voorlopig liep er geen water in de huizen. De burgemeester kwam ter plaatse om overleg te plegen. De brandweer zal het water in de loop van de dag komen wegpompen. Klaverblad Lummen-Genk hele nacht afgesloten Het onweer zorgde ook voor heel wat problemen op de weg. Zo bleef de aansluiting van de E313 vanuit Hasselt met de E314 richting Genk heel de nacht afgesloten door wateroverlast. Het verkeer dat die richting uitging, moest de snelweg verlaten en een omleiding volgen. Rond 8 uur vanmorgen werd de baan terug vrijgemaakt. Ochtendspits Opglabbeek De ochtendspits tussen Oudsbergen en Genk verliep ook heel moeizaam. Een wolkbreuk zette de rotonde aan het industrieterrein in Opglabbeek, ter hoogte van DHL, volledig blank. De rotonde aan de verbindingsweg Meeuwen-Opglabbeek werd afgesloten. Het verkeer moest omrijden via Gruitrode en Opglabbeek. (Beelden: HBVL)