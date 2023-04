Zone 50 aan zebrapad waar 10-jarig meisje verongelukte in Pelt

door Margo Ombelets

Bijna 4 maanden na het dodelijk ongeval op de Hamonterweg in Pelt, wordt de snelheidslimiet op de baan verlaagd naar 50 kilometer per uur. Kort na het ongeval stuurde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een team van experten voor een analyse van de verkeerssituatie. Het onderzoek is afgerond, en de experten adviseren om de snelheid te verlagen naar 50 km per uur.

Het dodelijk ongeval gebeurde op 21 december 2022 hier op de Hamonterweg in Pelt. Een 10-jarig meisje stak rond acht uur ’s avonds samen met haar vader de weg over op het zebrapad. Beiden droegen ze een fluohesje, en het zebrapad was verlicht. Maar toch werden ze aangereden. De hulpdiensten konden het meisje niet meer redden, ze overleed ter plaatse. Haar vader raakte zwaargewond. Op de baan mocht er 70 km per uur gereden worden, maar in werkelijkheid werd er vaak sneller gereden.





