Zonhovens N-VA-lid niet langer op verkiezingslijst na Hitlerparodie

Het is erop of eronder vandaag voor Limburg. Kan onze provincie in de toekomst verder ontwikkelen of zijn we gedoemd om de parking van Antwerpen worden? Dat is de vraag die voorligt. De Vlaamse regering buigt zich over bijsturingen in het BRV, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter bekend als de betonstop. Die zijn broodnodig, zegt Voka Limburg. De werkgeversorganisatie heeft zwaar gewogen op het dossier. De bipool Hasselt-Genk, met de haven Genk en de vervoersassen rond de Noord-Zuid en Spartacus zouden nu toch mee opgenomen worden in het ruimtelijk structuurplan voor de volgende decennia.