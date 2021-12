De burgemeesters in Noord-Limburg vragen hun inwoners om de coronamaatregels strikt te volgen. En ze adviseren ook om niet meer binnen samen te komen. Dat zeggen de 6 burgemeesters van Hamont-Achel, Lommel, Peer, Pelt, Hechtel-Eksel en Bocholt na een crisisoverleg. De coronabesmettingen liggen in Noord-Limburg hoger dan ooit tevoren. Dat eist zijn tol. Het zorgsysteem staat zwaar onder druk. Er is een grote uitval van zorg- en onderwijspersoneel en vooral lagere scholen moeten steeds meer klassen in quarantaine plaatsen. Goede zorgverlening en onderwijsverstrekking komen steeds meer in het gedrang. Daarom lanceren de burgemeesters en de artsen van de eerstelijnszone en het ziekenhuis een oproep naar de Noord-Limburgse bevolking om de regels erg strikt na te leven. "Alleen op die manier kunnen we nog een stuk van de eindejaarsfeesten redden." Verenigingen: kom binnen niet meer samenDe nationale veiligheidsraad besliste om geen private bijeenkomsten binnen meer toe te laten (met uitzondering van begrafenissen e.d.). "Dit zijn ook de bijeenkomsten van ons rijk verenigingsleven. Als je wil samen komen, doe dat dan buiten en houd afstand," vragen de burgemeesters. "Dat raden we ook onze jeugdverenigingen aan. Ook al laat de Minister van jeugd jeugdverenigingen tot 50 personen toe in hun lokalen. Doe het niet, want je mengt kinderen uit verschillende gezinnen, klassen en scholen en dat willen we juist vermijden. Speel buiten met de jeugd."Buiten sporten aanbevolenHet is sterk aangewezen om groepsactiviteiten voorlopig niet meer binnen te laten doorgaan. Daarom roepen burgemeesters en artsen de sportclubs op om trainingen en wedstrijden zo veel mogelijk buiten te organiseren als dat mogelijk is. Buiten sporten is immers veiliger volgens hen. "Kleedkamers en douches – de plaatsen bij uitstek voor virusverspreiding - worden in ieder geval best gesloten. Kantines kunnen open blijven maar de horeca-regels moeten strikt worden nageleefd."Geen socio-culturele activiteiten in groepTheatervoorstellingen kunnen onder strikte voorwaarden: CST, mondmasker en afstandsregels. Vergaderingen, cursussen en groepsactiviteiten worden best opgeschort. Enkel de lessen van de Kunstacademie Noord-Limburg, die onder het onderwijs vallen, kunnen nog doorgaan. De bibliotheekvestigingen blijven open. Geplande groepsactiviteiten in de bib worden opgeschort.In de lokale dienstencentra worden alle binnenactiviteiten in groep opgeschort. Buitenactiviteiten kunnen doorgaan. De cafetaria’s blijven open volgens de horecaregels. Buitenschoolse kinderopvang enkel indien nodigAan de ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang wordt verzocht om de kinderen enkel naar de opvang te brengen indien dit echt noodzakelijk is.Beperkingen in vrije tijd"Het is jammer dat de oproep weer gericht wordt op het vrijetijdsgebeuren. Maar het is nu eenmaal de plaats waar groepen van mensen met elkaar gemixt worden. Dat werkt de verspreiding van het virus in de hand, vooral als het gaat om activiteiten binnen. Activiteiten buiten laten doorgaan krijgt de voorkeur, het is zelfs gezond mits de nodige afstand wordt bewaard," klinkt het bij de burgemeesters.Lege feesttafel"We roepen dus iedereen op om de huidige maatregelen stipt na te leven. Nu het aantal contacten sterk verminderen door geen groepsactiviteiten binnen te organiseren, kan ervoor zorgen dat we de eindejaarperiode toch samen kunnen vieren met wie ons dierbaar is. Het alternatief is dat zoveel mensen in quarantaine zitten, dat de feesttafels leeg blijven".Vier gouden regelsDe burgemeesters vragen de inwoners in Noord-Limburg om zich strikt te houden aan deze vier regels:Draag een mondmasker binnen bij andere mensen en buiten als je geen afstand tot 1,5 m kan houden.Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.