Zorghuis Diepenbeek biedt begeleiding op maat aan personen met beperking

Zowel online als in de Limburgse apotheken vliegen de FFP2-mondmaskers de deur uit. Sommige apothekers zijn zelfs uitverkocht. De vraag naar FFP2-mondmaskers is enorm gestegen nu ze verplicht zijn in sommige hogescholen, ziekenhuizen en woonzorgcentra. Maar er is geen reden tot paniek: ons land heeft voldoende stock van FFP2-mondmaskers. We moeten gewoon even geduld hebben. Over enkele dagen zijn de voorraden weer bijgevuld.