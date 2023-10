Zorgsector wil meer aandacht voor taalstoornis na hesenschade

Tekla Vancleynenbreugel, oprichtster en manager van vegan restaurants Lento in Hasselt en Antwerpen, wordt de Limburgse ambassadrice van de allereerste editie van Week Zonder Vlees in België, die plaatsvindt van 23 tot 29 oktober 2023. De campagne kon meteen rekenen op de massale steun van 29 partners uit de voedingswereld en daarbuiten. Sinds vandaag krijgt Week Zonder Vlees België 2023 dus ook een eigen gezicht in alle Vlaamse provincies van het land. Teckla Vancleynenbreugel neemt graag de rol op van ambassadrice van deze campagne die tot doel heeft een positief impact teweeg te brengen op het klimaat. Tekla Vancleynenbreugel, oprichtster en beheerder van Lento in Hasselt en Antwerpen. “We vinden het belangrijk dat mensen meer kennis krijgen over de impact van vlees en zuivel op de dieren, onze gezondheid en het klimaat. Er is meer en meer kennis bij de mensen, zeker vergeleken met een aantal jaar geleden. Maar toch merken we dat heel veel mensen niet beseffen wat de impact is van wat ze eten. Ons doel is daarom om mensen op een positieve manier bewuster te maken”. De ambassadeurs zetten zich actief in om zoveel mogelijk Belgen aan te moedigen om deel te nemen aan de campagne, onder meer door het organiseren van evenementen en het publiceren en delen van eigen tips & tricks, recepten en speciale acties in hun zaak. Een week zonder vlees: het verschil in cijfers Met de Week Zonder Vlees roept de organisatie de deelnemers op om een week het vlees te laten staan en een flexitarisch eetpatroon aan te kweken, waarbij dierlijke producten worden afgewisseld met vegetarische en plantaardige alternatieven. Vaker een dagje geen vlees eten is immers een kleine moeite, met een enorm positieve impact op mens, dier en klimaat. Door geen vlees te consumeren tijdens de Week Zonder Vlees verlaag je de milieudruk van je voeding. Je bespaart namelijk wel 18,3 kg aan CO2-equivalenten, ofwel broeikasgassen. Dit komt neer op zo’n 95 km autorijden! Ondersteuning Europese Commissie Deze eerste Belgische editie vormt de eerste stap in de Europese uitrol van dit van oorsprong Nederlands initiatief. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de financiële tussenkomst van de Europese Commissie, in het kader van haar Green Deal, dankzij de financiering van het overkoepelende LIKE-A-PRO project.