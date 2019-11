Zout strooien voortaan afgestemd op weerbericht KMI

Door de wegenwerken in en rond Hasselt draait het verkeer er in de soep en is er amper parking te vinden. De stad heeft daarom een communicatiebureau ingeschakeld dat de Limburgse hoofdplaats in de top vier van Vlaamse winkelsteden moet houden. Er moet gecommuniceerd worden over de files, de parkings moeten uitgebreid en beter aangegeven worden en er moet meer beleving komen. Wie wil shoppen of gaan eten, mag niet afgeschrikt worden door de bouwwerf die Hasselt vandaag is.