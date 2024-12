In Genk konden studenten vandaag terecht in een blokbar in het oude gemeentehuis aan de Grotestraat. De tijdelijke studieruimte was een initiatief van RedFox, de jongerenafdeling van de Partij van de Arbeid. Zij vinden dat er in Genk te weinig studieplekken zijn, waar jongeren zich kunnen voorbereiden op de examens. In het oude gemeentehuis konden de Genkse scholieren vandaag in alle stilte studeren. Daarnaast was er ook een begeleider aanwezig, om te helpen waar nodig.