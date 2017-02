Zuhal Demir: "Ik heb alles te danken aan mijn ouders"

Zuhal Demir legde vanochtend bij de koning de eed af als nieuwe staatssecretaris. Opvallend was dat ze een rode doek rond haar pols droeg. En dat deed ze niet zomaar: de mijnwerkersdoek van haar vader is de geluksbrenger in de Genkse familie. Demir kreeg de mijnwerkersdoek van haar vader en beloofde om die te dragen tijdens haar eedaflegging. De kersverse staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid volgt Elke Sleurs op.