Uittredend Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) gaat voor de Universiteit Hasselt werken. Hij zal onder andere lesgeven aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen. Ook hogeschool UCLL zal Vandeurzen inschakelen voor enkele gastcolleges. Jo Vandeurzen kondigde enkele maanden geleden zijn afscheid van de politiek aan. De Genkenaar was de voorbije tien jaar Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid. Vanaf september begint Vandeurzen aan een nieuw hoofdstuk binnen de UHasselt, waar hij zijn expertise kan overbrengen aan studenten. Vandeurzen zal colleges geven aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, onder meer over de organisatie van de gezondheidszorg in België. Ook gaat hij studenten begeleiden tijdens workshops en meewerken aan debatten. UCLL Ook Hogeschool UCLL schakelt Jo Vandeurzen in als docent. De uittredende minister zal enkele gastcolleges geven in Diepenbeek en Heverlee, in de opleidingen sociaal werk, orthopedagogie en sociale readaptatiewetenschappen.