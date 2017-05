Zuhal Demir voor tweede keer met dood bedreigd

Deze namiddag rond 4 uur landen president Trump en zijn gevolg op de militaire luchthaven van Melsbroek. Hij is vandaag en morgen in ons land, ondermeer voor de NAVO-top. Even leek het erop dat staatssecretaris Zuhal Demir de eer te beurt zou vallen om de first ladies van de staatshoofden en regeringsleiders rond te leiden. Maar er kwam een kink in de kabel. En dus heeft de staatssecretaris plaats vrij in haar agenda èn zit ze hier bij ons in de studio.