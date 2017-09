Zus organiseert festival voor familie met kanker

Voedselproducent Paas Food Industries roept kippenbouten en -brochetten terug omdat er salmonella in het vlees werd vastgesteld. Wie het product terug naar de winkel brengt, wordt terugbetaald. Bij een controle in het bedrijf werd er salmonella vastgesteld bij onder andere kippenbouten met papruka, kipbrochetten en kipbrochetten met paprika/ui. Het vlees wordt verkocht in onder andere de Alma, Carrefour market, Lidl en Intermarché. Wie besmet vlees heeft gegeten, kan last krijgen van koorts, buikkrampen en diarree. Personen die symptomen vertonen, nemen best contact op met de huisarts. Paas Foods Industries vraagt de consumenten om de producten onderbout paprika, bovenbout paprika, kipbrochet en kipbrochet paprika/ui met houdbaarheidsdatum (te gebruiken tot) 12/08/2017 & 16/08/2017 - lotnummer 100722 niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Bij vragen, kunnen klanten terecht op het nummer 089/77.99.83.