- Limburg scoort slecht op het vlak van verkeersveiligheid. Nergens anders stijgt het aantal verkeersdoden zo fors als in onze provincie. Vorig jaar kwamen 64 mensen om bij ongevallen. De meest kwetsbare groep zijn senioren op een elektrische fiets. - Twee dagen na de moord op een 82-jarige vrouw in Hamont ontbreekt elk spoor van de dader. Een autopsie moet meer duidelijkheid verschaffen in het onderzoek.- Morgen starten de werken aan de Kempische Steenweg in Hasselt. De eerste maanden is er enkel verkeershinder voor fietsers. - In de lagere scholen is de opheffing van de mondmaskerplicht een verademing.- En na de nederlaag tegen Anderlecht mag Genk een kruis maken over play off 1.