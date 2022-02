Zwaar verkeersongeval met schoolbus zorgt voor grote verkeershinder

Op de E313 in Lummen is vanmorgen rond 8.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een schoolbus is achteraan ingereden op een vrachtwagen. De buschauffeur en de begeleider zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de toestand van de kinderen is nog niet gecommuniceerd. Het ongeval gebeurde in de staart van de file van een eerder ongeval op de E313 in Lummen richting Hasselt. De kinderen werden met busjes van de brandweer van de autostrade gehaald. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder. Later meer in ons nieuws om 12u30.