Zwaar verkeersongeval met verschillende wagens in Hasselt

De infoavond over het nieuwe verkeersplan in Kuringen gisterenavond liep in het honderd. Er kwam veel volk opdagen en het zaaltje was te klein. De inwoners van Kuringen bleven dan ook op hun honger zitten. Ze maken zich grote zorgen over een nieuw verkeersplan dat de schepen van mobiliteit wil uitrollen. Doel is het sluipverkeer tegengaan. Maar de inwoners van de Hasseltse deelgemeente voelen zich gegijzeld. En na de bewogen infoavond zijn ze niet wijzer geworden.