Zware files op E314 door twee ongevallen ter hoogte van Genk

Eind juni rijden de bussen Campushopper en ConnecThor voor het laatst uit. Die beslissing nam stad Genk, initiatiefnemer van beide lijnen volgens het derdebetalersysteem (DBS), na een evaluatie en overleg met De Lijn en de betrokken partners UCLL / LiZA, ZOL en Luca School of Arts. Stad Genk en De Lijn maken vandaag bekend dat de buslijnen Campushopper voor het laatst zal rijden op 27 juni en ConnecThor op 30 juni. Stad Genk nam in 2015 het initiatief voor deze lijnen. De filosofie was om de zich volop ontwikkelende Genkse sites, ZOL met campus LiZA, Thor Park en C-mine met Luca School of Arts, optimaal via openbaar vervoer te verbinden met de stations van Genk en Hasselt en met UHasselt, daarbij mikkend op zowel het studentenpubliek als werknemers op die sites. De Campushopper rijdt sinds september 2015, de ConnecThor sinds juli 2016. Evaluatie en overleg Stad Genk investeerde in de Campushopper, die iets minder dan twee jaar zal rijden, net geen 700.000 euro. De ConnecThor zal eind juni precies een jaar gereden hebben en vormt zo een investering van een kleine 200.000 euro. "Serieuze investeringen, en daarom spraken we ook van in het begin af met De Lijn dat we het gebruik ervan goed zouden monitoren en evalueren", stelt schepen van mobiliteit Michaël Dhoore. "Dat gebeurde zowel via tellingen als via enquêtes van reizigers. De resultaten waren duidelijk: de lijnen worden redelijk goed gebruikt, maar niet voor de door ons beoogde verbindingen." Het grootste aandeel van de gebruikers situeerde zich tussen de universitaire campus in Diepenbeek en Hasselt station; de Genkse sites C-mine en ZOL waren samen goed voor nog geen 10% van het haltegebruik. Weinig reizigersVoor de ConnecThor voerde De Lijn in de maand oktober 2016 enkele dagen tellingen uit, waaruit bleek dat het aantal reizigers eerder laag lag en er ook weer geen sprake was van structurele gebruikers voor de haltes ZOL en Thor Park. Een combinatie van factoren ligt wellicht aan de oorzaak: 'concurrentie' van andere bestaande lijnen zoals de 45 voor bepaalde delen van de trajecten en voor Thor Park ook het feit dat de site nog in volle uitbouw is. Daarbij komt wellicht nog dat bepaalde potentiële gebruikersgroepen vasthouden aan de auto. Duurzame mobiliteit = de toekomst "We hebben als initiatiefnemer vorige dinsdag de beslissing bekrachtigd om de lijnen stop te zetten", vertelt mobiliteitsschepen Michaël Dhoore. "Natuurlijk is dit jammer, maar als stad kijken we vooruit én naar het grotere geheel", gaat schepen Dhoore verder. "Duurzame mobiliteit is de toekomst. En daar blijven we dan ook op inzetten. We blijven investeren in onze G-lijnen om de Genkse sites, wijken en het stadscentrum met het station als knooppunt met elkaar te verbinden. Maar we kijken verder dan dat naar andere, innovatieve vormen van duurzaam vervoer."