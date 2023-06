Zware metalen blijven gezondheidsrisico voor inwoners Genk Zuid

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde vandaag de nieuwe resultaten van de luchtmetingen in Genk-Zuid voor. Conclusie is dat er nog schadelijke stoffen aanwezig zijn die een impact kunnen hebben op de gezondheid van de omwonenden.De diocineachtige PCB's in de omgeving van de schrootverwerkende bedrijven in Genk-Zuid en Zutendaal blijven een aandachtspunt. Deze schadelijke stoffen komen vooral via de voeding in de mens terecht. Er wordt dan ook geadviseerd geen eieren van eigen kippen te eten en zelf geteelde groenten goed te wassen. Ook wordt aangeraden om komkommers, courgetten en pompoenen te schillen vooraleer te eten.Ook de aanwezige zware metalen zorgen voor een verhoogd risico op gezondheidseffecten. Er werden verhoogde concentraties van chroom en in minder mate nikkel in de omgevingslucht aangetroffen. Het risico was het hoogst in de nabijgelegen woonzones ten noordoosten van de industriezone Genk-Zuid. Levenslange blootstelling aan de gemeten concentraties houdt een extra risico op longkanker in.