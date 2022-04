15-jarig meisje doodgereden: Waarom gebeuren er nog altijd dodehoekongevallen?

door Luc Moons

Dodehoekongevallen zijn in ons land een belangrijke oorzaak van overlijdens in het verkeer. In Vlaanderen gebeuren jaarlijks zo'n 30 dodehoekongevallen met ernstige gevolgen. In het coronajaar 2020 waren het er 23. Hoe komt het dat er na al die jaren nog altijd geen oplossing is, die vele mensenlevens zou kunnen redden? Het is een kwestie van investeringen in verkeersveiligheid, zeggen verkeersspecialisten. Dodehoekongevallen doen zich niet voor op plaatsen waar het fietsverkeer gescheiden is van het gemotoriseerd verkeer en ook niet op kruispunten met conflictvrije verkeerslichten. Maar dat zijn dure ingrepen in de verkeersinfrastructuur en Vlaanderen heeft op dat vlak nog een lange weg af te leggen.