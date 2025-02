1 job op 10 in Limburg is een job in de vrije tijd. Het aantal toeristische uitbatingen is verdubbeld en de overnachtingen zijn gestegen naar 5 miljoen. Zijn plannen stuitten op veel ongeloof, maar 12 jaar later is vriend en vijand het erover eens dat Igor Philtjens het toerisme in Limburg op de kaart gezet heeft. Fietsen door het water, fietsen door de bomen, de heide, tussen de mijnterrils. Stuk voor stuk zijn het succesnummers. Igor Philtjens blijft nog 4 jaar gedeputeerde, maar het voorzitterschap van de vzw Visit Limburg heeft hij officieel overgedragen aan zijn opvolgster, Laura Olaerts. Het begon in Bokrijk.