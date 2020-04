6 nieuwe overlijdens brengt totaal op 235 in Limburg

- De kans dat we op korte termijn ons normale leven weer kunnen oppakken, is bijzonder klein. Dat zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier in ons middagnieuws. De gouverneur doet opnieuw een oproep om de regels te respecteren. Hoe lang de crisis duurt, hebben we zelf in handen.- Worden instellingen voor mensen met een beperking vergeten in de coronacrisis? - Een hele week lang geven we u een unieke kijk op de corona-afdelingen van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden en we gaan na hoe het virus een impact heeft op de andere afdelingen. In een nieuwe TVL-reeks trekken we vijf afleveringen lang in het spoor van de helden van Sint-Trudo.- De lockdown duurt vandaag precies een maand. Meer dan ooit gingen onze journalisten op zoek naar de mensen achter de feiten. We blikken terug op de opmerkelijkste getuigenissen in het TVL-Nieuws. - En er is ook goed nieuws. Artiesten worden gedwongen om creatief te zijn in de coronacrisis. Midden in de lockdown brengen Rick De Leeuw en Maartje Elants een nieuwe videoclip uit.